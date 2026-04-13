L’inquinamento del Lago di Pusiano, il Circolo “Ilaria Alpi”: “Le istituzioni si attivino per trovare soluzioni”

Un incontro partecipato quello organizzato nei giorni scorsi a Pusiano dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” dal titolo “Come sta il lago di Pusiano?”.

Sono intervenuti alcuni esperti che hanno illustrato i dati e le analisi relative allo stato di salute delle acque del lago. In base ai dati delle analisi eseguite periodicamente da Arpa Lombardia, lo stato ecologico delle acque lago di Pusiano risulta fermo alla classe “sufficiente”, senza giungere allo stato “buono” e ben lontano dallo stato “elevato”, auspicabile per il definitivo risanamento delle acque. Anche lo stato chimico è “non buono”, a causa della presenza di alti livelli di inquinanti chimici, tra cui metalli e Pfas.

Migliorata rispetto all’inizio degli anni ’70, grazie al progressivo collettamento degli scarichi fognari, la situazione negli ultimi anni è tornata a peggiorare, innescata probabilmente dalla crisi climatica. Le piogge sempre più violente e concentrate fanno entrare più spesso in azione gli sfioratori di piena, che scaricano i reflui fognari negli affluenti o nel lago stesso. Le temperature sempre più alte, sia d’inverno che d’estate, determinano cambiamenti nel ciclo naturale di rimescolamento delle acque e innescano la proliferazione di alghe e cianobatteri, che sottraggono ossigeno al lago. Le condizioni ecologiche del lago sono, tuttora, fortemente compromesse dalle alte concentrazioni di fosforo, dovute anche al fatto che al lago giungono ancora, attraverso gli affluenti, significativi carichi inquinanti, provenienti dal suo bacino idrografico.

Una delle soluzioni per risolvere alla radice il problema dell’inquinamento, come emerso nell’incontro, va ricercata in interventi strutturali sulle fognature del territorio a monte del lago, in particolare nei comuni del Triangolo Lariano. Occorre intervenire sulle fognature miste tramite la separazione delle acque chiare dalle acque scure o realizzare vasche di trattamento delle acque di pioggia.

Gli esponenti del Circolo “Ilaria Alpi” chiedono dunque che le Istituzioni preposte si attivino al più presto per individuare le soluzioni più efficaci per disinquinare le acque del lago di Pusiano.