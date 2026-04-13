Al presidio Felice Villa di Mariano Comense, dove sono ancora in corso lavori di riqualificazione, oggi la ditta incaricata degli interventi ha accidentalmente danneggiato le tubazioni dell’ossigeno a servizio delle attività di Hospice, Ospedale di Comunità, Riabilitazione e Dialisi. Lo ha fatto sapere l’Asst Lariana.
Quattro pazienti in ossigenoterapia a bassi flussi sono stati prontamente assistiti e trasferiti in sicurezza: due all’ospedale di Comunità di Cantù e due a quello di via Napoleona a Como, garantendo la piena continuità assistenziale.
A garanzia dell’assistenza ai degenti, sono state reperite e rese disponibili 30 bombole di ossigeno da cinque litri e 15 contenitori di ossigeno criogenico, per far fronte a eventuali situazioni di emergenza.
Per quanto riguarda il ripristino dell’impianto, sono in corso le valutazioni tecniche con gli uffici competenti per definire le tempistiche di intervento e procedere alla riparazione nel più breve tempo possibile.
Mariano Comense, danneggiate le tubazioni dell’ossigeno al “Felice Villa”. Pazienti trasferiti
Al presidio Felice Villa di Mariano Comense, dove sono ancora in corso lavori di riqualificazione, oggi la ditta incaricata degli interventi ha accidentalmente danneggiato le tubazioni dell’ossigeno a servizio delle attività di Hospice, Ospedale di Comunità, Riabilitazione e Dialisi. Lo ha fatto sapere l’Asst Lariana.