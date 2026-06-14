“Como… Che spettacolo!”: cominciano oggi gli eventi estivi in città

L’estate in città è ufficialmente iniziata. Al via la rassegna “Como… Che spettacolo!”. Dopo lo yoga day di questa mattina, nell’area del Tempio Voltiano e di Villa Olmo, appuntamento pomeriggio, alle 16.30 ai Giardini a Lago, con “Home sweet home”, una divertente parodia adatta a tutti, per grandi e piccoli. Alle 20.30, invece, a Villa Olmo spazio a “Bagno di Gong”, un’esperienza di ascolto e rilassamento in cui i partecipanti sono accompagnati in un viaggio alla scoperta di sé attraverso il suono di gong, arpe angeliche e altri strumenti ancestrali. Un’esperienza di meditazione, quindi, che coinvolge corpo, mente e spirito.

“Como… Che spettacolo!”: gli eventi estivi sono ufficialmente iniziati. Domani appuntamento con lo sport

Un calendario fitto di appuntamenti che proseguirà per tutta l’estate, tra sport, musica, danza e cinema sotto le stelle. E così, dopo una domenica di sole (e relax) in città, occhi puntati su lunedì 15 giugno. Al via da domani la terza edizione di “Como… Muoviti, muoviti”. Si comincia dalle 7.30 alle 8.30, poi dalle 18.30 alle 19.30 e infine dalle 20 alle 21. Grazie alla collaborazione con le associazioni sportive del territorio, la rassegna propone lezioni gratuite di diverse discipline aperte a tutti. Domani, quindi, nell’area tra il Monumento ai Caduti, il Tempio Voltiano, viale Marconi e la passeggiata Lino Gelpi, appuntamento con lo sport. Calcio, ginnastica, yoga, pilates, pallavolo, camminata metabolica, discipline aeree e molto altro: tante attività per soddisfare le esigenze (e i gusti) di tutti.