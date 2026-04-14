Scafi elettrici E1, gara iridata sul Lario il 25 aprile. Sara Misir in testa alla classifica

Il Campionato Mondiale di motonautica con scafi completamente elettrici, si prepara per la tappa sul Lago di Como. Appuntamento per 25 aprile con base a Cernobbio.

Una serie particolare, con grandi personaggi alla guida dei team, personaggi del calibro di Rafa Nadal, Didier Drogba, Tom Brady, LeBron James, Marc Anthony, Will Smith, Steve Aoki. Ogni squadra schiera un equipaggio misto, uomo-donna. Un evento di assoluta rilevanza, dunque, anche sotto l’aspetto del glamour, cosa che non guasta mai sul Lario.

In testa al campionato, dopo la vittoria nella gara disputata in Arabia Saudita nello scorso mese di gennaio, il team Aoki, con la coppia composta dall’italogiamaicana Sara Misir e dall’ex collaudatore di F1 Dani Clos.

In attesa di raggiungere il Lario per la gara, Sara Misir si è collegata con Etv dalla Giamaica e ha raccontato le sue sensazioni della vigilia Per lei che è metà giamaicana e metà riminese, quella sul Lago di Como sarà la gara di casa. Dalla Romagna non mancheranno i suoi familiari