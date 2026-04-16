L’impatto della guerra in Iran sui trasporti: carburante per gli aerei raddoppiato, rischio onda lunga

La guerra in Iran e le conseguenze su tanti settori economici, in primis sui trasporti, a partire da quello aereo, con il prezzo del carburante raddoppiato. Ne ha parlato a Etg+Today Andrea Giuricin, economista dei trasporti.

Le conseguenze dirette per i cittadini non si riscontrano soltanto sull’acquisto dei biglietti aerei, ma anche sui rifornimenti di benzina e in particolare di gasolio.