Il sottosegretario Butti visita Open Fiber: “Siamo tra i Paesi più avanzati d’Europa sul fronte della connettività”

“In poco più di tre anni siamo passati da una situazione di forte criticità a essere tra i Paesi più avanzati d’Europa sul fronte della connettività”: lo ha dichiarato il sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Alessio Butti, che oggi ha visitato la sede di Open Fiber, dove ha incontrato l’amministratore delegato Giuseppe Gola e il management della Società. La visita è stata l’occasione per fare il punto sullo sviluppo della rete in fibra ottica e sulle prospettive del settore, con particolare attenzione all’utilizzo delle infrastrutture digitali e ai servizi che la connettività può abilitare per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

“L’Italia ha dimostrato che, quando esiste una visione strategica e una capacità di attuazione concreta, è possibile recuperare rapidamente ritardi accumulati in decenni. – ha dichiarato Butti – La rete è oggi una vera infrastruttura strategica nazionale, ossia una condizione essenziale per la crescita economica, la competitività industriale e, soprattutto, la piena cittadinanza digitale. Il compito delle istituzioni è ora valorizzare gli investimenti realizzati, – ha proseguito Butti – favorendo l’adozione di servizi innovativi e garantendo che nessun territorio, dalle grandi città alle aree interne, resti escluso dalle opportunità offerte dalla trasformazione digitale”.

“Open Fiber ha realizzato una delle infrastrutture digitali più estese del Paese, creando le basi per l’Italia del futuro. – ha dichiarato l’amministratore delegato Giuseppe Gola – Oggi la sfida è valorizzare al massimo questa rete, accelerandone l’adozione e abilitando servizi sempre più innovativi per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni”.