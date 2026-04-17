Investito da una moto a Erba, gravissimo un uomo di 78 anni. Soccorso anche il centauro

Un uomo di 78 anni è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Bergamo per un incidente avvenuto poco dopo le 14 a Erba invia Milano. Il pensionato è stato investito da una moto e dopo l’impatto è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza. Ha riportato traumi multipli ed è stato trasportato in elicottero a Bergamo in condizioni critiche.

Soccorso anche il motociclista, 27 anni, che ha riportato un trauma all’addome e a una gamba. E’ stato trasportato al Sant’Anna.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Erba.