La lite degenera e spuntano i coltelli, polizia nella notte in piazza Volta a Como

Nella notte poi – erano le 3 circa – gli agenti della polizia di Stato sono stati inviati in piazza Volta a Como per la segnalazione di una lite in strada. Da quanto ricostruito l’allarme è scattato per una una discussione, innescata da futili motivi tra il proprietario di un locale della piazza e un 51enne albanese, che è rapidamente degenerata. Quest’ultimo, ubriaco, aveva iniziato a minacciare il titolare del locale impugnando due coltelli di grandi dimensioni che aveva poi nascosto sotto la maglia alla vista dei poliziotti. Bloccato e disarmato è stato portato in questura dove sono emersi i precedenti per maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma anche per violazioni al Codice della Strada e in materia di immigrazione.

Il 51enne stato denunciato per minaccia e porto abusivo d’armi e sanzionato per ubriachezza.