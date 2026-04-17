Como, cimiteri chiusi a turno per interventi di manutenzione tra il 17 e il 23 aprile

Dal 17 aprile al 23 aprile, otto cimiteri di Como saranno interessati da lavori di manutenzione straordinaria, con chiusure a turno. Gli interventi riguardano la rimozione delle erbacce da vialetti e pavimentazioni tramite diserbo chimico. Durante le operazioni, l’accesso sarà temporaneamente vietato per motivi di sicurezza. Il calendario delle chiusure, stilato dall’ufficio Verde del Comune di Como, parte oggi dal Cimitero Monumentale, che rimarrà chiuso anche domani, sabato 18. Il programma di manutenzione prosegue lunedì 20 con i lavori ai cimiteri di Monte Olimpino e Camerlata; quest’ultimo resterà sbarrato anche martedì 21, insieme al camposanto di Albate. La serie di interventi si conclude giovedì 23 aprile con la chiusura simultanea dei due cimiteri di Camnago e di quelli di Civiglio e Lora. Il Comune raccomanda ai cittadini di controllare le date sul sito istituzionale prima di recarsi in visita.