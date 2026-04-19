I leghisti comaschi al raduno di Milano: “In piazza contro le Eurofollie e per fermare l’immigrazione clandestina”

Leghisti comaschi alla manifestazione di Milano nel giorno del raduno dei “Patrioti europei” riuniti nello slogan“Padroni a casa nostra”. Il corteo partito da Porta Venezia e diretto in piazza Duomo dove sul palco Matteo Salvini ha parlato di Europa, di immigrazione, di riforme ma anche di cronaca (con il delitto di Massa di Giacomo Bongiorni) e di politica. Ha ricordato Umberto Bossi e ha dichiarato, in vista delle elezioni amministrative: “Prepariamoci, dopo 15 anni di sinistra, a vincere le elezioni comunali a Milano e vincere Palazzo Marino”.

Sui social ha poi sintetizzato la giornata così: “Una sola parola, grazie”.

In una città blindata non sono mancati i cortei di protesta contro il raduno.

A Milano, come detto, anche la delegazione comasca. Con il ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli: “In piazza contro le Eurofollie di Bruxelles, per fermare l’immigrazione clandestina, a difesa dei nostri valori e della nostra cultura”. Messaggio condiviso anche dal deputato Eugenio Zoffili e dall’assessore regionale Alessandro Fermi e la consigliera regionale Gigliola Spelzini.

Alessandra Locatelli e Alessandro Fermi Gigliola Spelzini con l’assessore Massimo Sertori Locatelli con Massimiliano Romeo

Presente il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni che ha oggi sottolineato: “Ancora una volta esprimo profonda gratitudine alle nostre forze di polizia. Ieri a Milano e a Roma hanno gestito Piazze importanti con professionalità, equilibrio e coraggio.

La piazza della Lega, pacifica, ordinata e rispettosa. I cortei dei centri sociali e degli anarchici, violenti, intolleranti, carichi di odio, insulti e minacce contro gli operatori di polizia e contro Matteo Salvini.

Un vice dirigente della Digos di Roma è rimasto ferito e contuso con una bottigliata in testa dalla violenza dei soliti professionisti del disordine e del caos. Il diritto a manifestare è sacro, ma non può diventare il diritto a devastare e odiare.

Al funzionario di Polizia auguri di pronta e immediata guarigione. Orgoglioso dei Decreti Sicurezza della Lega che puniranno i volenti e i criminali da piazza, nemici della libertà e dei diritti”.

Eugenio Zoffili con Nicola Molteni

Presenti, tra gli altri, anche Elena Negretti (consigliere comunale a Como), da Cantù il sindaco Alice Galbiati e gli assessori Maurizio Cattaneo e Isabella Girgi e il segretario provinciale Laura Santin.

Laura Santin Fermi, Alice Galbiati e Isabella Girgi Maurizio Cattaneo con Molteni Locatelli con Elena Negretti

Le sezioni del territorio:

Presenti anche i Giovani cumasch assieme al coordinatore provinciale Paolo Muttoni e Matteo Mauri, coordinatore regionale della Lega Giovani. “Una piazza che guardava a un futuro di libertà contro le scelte ideologiche dell’Unione Europea. Una piazza piena di giovani che vogliono tornare a essere artefici del proprio destino”.

Le foto sono state pubblicate sui profili social dei diversi esponenti comaschi.