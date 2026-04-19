L’anno scolastico non è ancora terminato, il dibattito sulla chiusura di alcuni plessi è più vivo che mai, ma per quanto riguarda la ristorazione si guarda avanti. A Como si sono aperte le iscrizioni alla mensa scolastica e ai servizi integrativi di mensa scolastica aggiuntiva e di doposcuola per l’anno scolastico 2026/2027.

Si può procedere fino al 18 maggio 2026. Sono coinvolte le scuole dell’infanzia, primarie e la secondaria primo grado “A. Fogazzaro” nella sezione che prevede il servizio.

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata ogni anno: deve essere presentata cioè sia per gli alunni che da settembre 2026 inizieranno un nuovo ciclo scolastico sia per gli alunni che proseguiranno nello stesso ciclo.

La domanda dovrà essere unica anche nel caso venissero iscritti più figli. Nel caso in cui uno o più figli abbiano fruito in precedenza dei servizi, si raccomanda di procedere con l’iscrizione utilizzando l’utenza del genitore/tutore già registrato nel portale al fine di assicurare la riduzione delle quote previste per fratelli e sorelle.

Le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente compilando apposito modulo online sul portale eCivis del Comune di Como.

L’iscrizione è subordinata all’assenza di situazioni debitorie nei confronti del concessionario del servizio di ristorazione (Lario Ristorazione srl) e del comune di Como, per i servizi di mensa scolastica, mensa aggiuntiva, asilo nido e doposcuola. Il Comune invita, pertanto, a regolarizzare l’eventuale debito prima di avviare la procedura.

La tariffa massima per il buono pasto ammonta a 6,50 euro con riduzioni per i residenti nel comune in base alle fasce di reddito.

Tutte le informazioni sono a disposizione sul sito del Comune di Como.

Mense scolastiche e servizi integrativi

A Como iscrizioni aperte fino al 18 maggio