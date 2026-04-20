A Etg+Salute nella mente dei grandi: tra storia e neurologia. Focus Sla e calcio

Torna stasera, pochi minuti dopo le 20, l’appuntamento con Etg+Salute.

Tema-guida della puntata sarà la neurologia nella storia. Cosa hanno in comune Wiston Churchill, Umberto Boccioni e Alessandro Manzoni, Fausto Coppi e Giulio Andreotti? Lo capiremo stasera nel corso del tradizionale approfondimento del lunedì assieme al dottor Mario Guidotti, neurologo, che ci accompagnerà in questa seconda tappa del viaggio nel mondo della cultura, dell’arte, della politica, della pittura e della musica alla scoperta di grandi personaggi che hanno avuto a che fare con patologie neurologiche e come queste hanno influito nel loro percorso di vita e creativo.

Con un focus anche sulla SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e la relazione tra la malattia e i calciatori professionisti come Stefano Borgonovo. Diversi studi in ambito di Neurologia e Epidemiologia hanno, infatti, osservato un’incidenza leggermente più alta di SLA tra ex giocatori rispetto alla popolazione generale, ma le cause restano ancora non del tutto chiarite.

Un’occasione per gli ascoltatori che si identificano nella malattia e nel personaggio storico per porre domande e per sciogliere dubbi.

Linee telefoniche aperte per intervenire in diretta, portare esperienze e riflessioni. A disposizione dei telespettatori per chiamare in diretta il numero 031.3300655 e la linea whatsapp 335 708 4396.