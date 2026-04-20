Como in salute, mercoledì in Pinacoteca si parla di screening oncologici

Lo screening oncologico sarà al centro del prossimo incontro di “Como in Salute”, in programma mercoledì 22 aprile alle ore 17 alla Pinacoteca Civica di Como, in via Diaz. I relatori offriranno un quadro chiaro e accessibile sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta contro il cancro, sui principali programmi di screening attivi e sulle modalità di accesso, sui benefici degli screening in termini di riduzione della mortalità e miglioramento della qualità di vita, sul ruolo dell’informazione e della consapevolezza individuale Interverranno Paola Aiello, dirigente medico del centro screening di Ats Insubria, Jolanda Bruno, dirigente medico di senologia dell’Asst Lariana e Franco Radaelli, direttore di gastroenterologia dell’spedale Valduce. Modera Maria Mascheroni, Medico specialista in oncologia. L’ingresso è libero.