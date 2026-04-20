Como in salute, mercoledì in Pinacoteca si parla di screening oncologici

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Anna Campaniello

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Lo screening oncologico sarà al centro del prossimo incontro di “Como in Salute”, in programma mercoledì 22 aprile alle ore 17 alla Pinacoteca Civica di Como, in via Diaz. I relatori offriranno un quadro chiaro e accessibile sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta contro il cancro, sui principali programmi di screening attivi e sulle modalità di accesso, sui benefici degli screening in termini di riduzione della mortalità e miglioramento della qualità di vita, sul ruolo dell’informazione e della consapevolezza individuale Interverranno Paola Aiello, dirigente medico del centro screening di Ats Insubria, Jolanda Bruno, dirigente medico di senologia dell’Asst Lariana e Franco Radaelli, direttore di gastroenterologia dell’spedale Valduce. Modera Maria Mascheroni, Medico specialista in oncologia. L’ingresso è libero.