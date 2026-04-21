Droga in via Anzani, denunciato dalla polizia nigeriano di 37 anni

Camminava in via Anzani e, alla vista della volante della polizia, ha accelerato il passo e ha cercato di allontanarsi. L’uomo, un nigeriano di 37 anni, è stato subito raggiunto e fermato dagli agenti che hanno scoperto che nascondeva droga e denaro.

L’immigrato è stato fermato nel tardo pomeriggio di ieri dai poliziotti, impegnati in un servizio di prevenzione e controllo nella zona di via Anzani. Il 37enne non aveva i documenti ed è stato portato in questura per l’identificazione e gli accertamenti.

Ai primi controlli intanto, il nigeriano è stato trovato in possesso di quattro involucri di plastica contenenti marijuana e 110 euro in banconote da 20 e 10 euro, denaro ottenuto probabilmente dalla vendita della droga.

Dagli accertamenti è emerso che il nigeriano era irregolare in Italia e che era già stato accusato di reati legati alle sostanze stupefacenti. Il 37enne era inoltre ricercato per la notifica di un provvedimento dai carabinieri della tenenza di Castel Volturno, in provincia di Caserta. I poliziotti hanno sequestrato la droga e il denaro e denunciato il nigeriano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.