Como nord, nasce il comitato Obiettivo salute. 500 firme per aprire un presidio sanitario di quartiere

Si chiama “Obiettivo salute” il comitato civico presentato oggi a Como per chiedere l’apertura di un presidio sanitario nei quartieri di Monte Olimpino, Sagnino, Tavernola e Ponte Chiasso. L’iniziativa punta a garantire servizi di prevenzione, screening e primo accesso alle cure in una zona della città attualmente sprovvista di strutture dedicate. Nata a novembre scorso da una prima riunione di quartiere, si è poi allargata attraverso un questionario tra i residenti. L’area conta circa 16mila abitanti, molti dei quali anziani, e la proposta è di aprire una sede distaccata della Casa di Comunità di via Napoleona per erogare in zona alcuni dei servizi già disponibili in città. Il portavoce Marco Malinverno ha sottolineato come l’iniziativa nasca per facilitare la realizzazione del progetto, non per ostacolarlo, e come il comitato non abbia colore politico e sia aperto al contributo di chiunque voglia sostenerlo. A sostegno della proposta, la petizione disponibile su Change.org e in forma cartacea presso la Farmacia di Tavernola ha già raccolto oltre 500 firme, e il comitato ha già inviato comunicazioni ad Asst, agli ordini dei medici, farmacisti e infermieri, alla Regione Lombardia e al Comune di Como per avviare un confronto sulla sede distaccata della struttura.