Ufficio Armi della Questura trasferito in via Italia Libera

La Questura di Como comunica ai cittadini che l’Ufficio Armi, da lunedì 27 aprile, si trasferirà nella sede sita in Via Italia Libera 10 dove continuerà a svolgere regolarmente le proprie attività di ricezione del pubblico e gestione delle pratiche.

Lo spostamento- viene specificato – ha carattere provvisorio e resterà in vigore fino a nuova comunicazione ufficiale. Eventuali aggiornamenti relativi al rientro presso la sede abituale saranno tempestivamente resi noti attraverso i consueti canali informati.