Ai domiciliari ma continuava a spacciare, 24enne in carcere

Agli arresti domiciliari e continuava a spacciare. La polizia ieri mattina ha arrestato un 24enne di origine algerina, con cittadinanza italiana, residente a Como e con precedenti in materia di droga.

Intorno alle 8 gli agenti – nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo di soggetti sottoposti a detenzione domiciliare – sono andati a casa del 24enne per verificare se fosse effettivamente lì, anche perché negli ultimi tempi, dai residenti nella zona, era stato segnalato un viavai di sconosciuti proprio in corrispondenza dell’abitazione.

Lo hanno trovato a casa ma alla vista dei poliziotti sembrava molto nervoso, è scattata la perquisizione. Trovati circa 20 grammi di hashish, un bilancino, materiale per il confezionamento delle sostanze, 565 euro in contanti di vario taglio e 90 Franchi svizzeri, probabilmente l’incasso dell’attività di spaccio dato il suo status di disoccupato. E’ stato portato in carcere.