Turate, i poliziotti seguono i clienti e arrivano agli spacciatori. Due arresti nei boschi

Turate, spaccio nei boschi arrestati due magrebini irregolari di 42 e 33 anni. Sequestrati cocaina, hashish e oppiacei. Nella giornata di venerdì la Squadra Mobile di Como ha organizzato un blitz dopo aver seguito i movimenti di alcuni clienti. I poliziotti hanno colto di sorpresa tre persone impegnate nella pesatura e nel confezionamento della droga. Vedendosi scoperti sono scappati, due dei fuggitivi sono stati arrestati, mentre il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce nella boscaglia. Uno dei pusher, durante la fuga, ha minacciato gli agenti con un machete, ma è stato immobilizzato e arrestato. Anche il secondo ha tentato un’aggressione senza tuttavia riuscirci. Dopo la perquisizione sono stati trovati con cocaina, hashish, oppiacei e strumenti per la pesatura, oltre a tre telefoni cellulari e denaro contante. Sono stati portati in carcere.