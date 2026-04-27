Scritte sui muri a Erba e minacce a Zoffili, processo per due anarchici

Saranno processati i due 30enni accusati delle scritte anarchiche e delle minacce al parlamentare della Lega Eugenio Zoffili. Il giudice del tribunale di Como Valeria Costi ha respinto la richiesta di non luogo a procedere della difesa dei due imputati e disposto la prosecuzione del giudizio. L’avvio del dibattimento è fissato per il 23 settembre. “Sono soddisfatto – ha commentato Zoffili – perché sarà fatta giustizia e i responsabili di questa violenza ne risponderanno. E’ un riconoscimento anche al lavoro delle forze dell’ordine”.

Le scritte sono state fatte sui muti della città di Erba, anche in luoghi simbolo come l’oratorio. Lo stesso Zoffili si è costituito parte civile nel processo. I due imputati, residenti a Longone al Segrino e Castelmarte, devono rispondere di diffamazione e minaccia in concorso e di imbrattamento e deturpamento di cose altrui.