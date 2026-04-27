Coppia ubriaca litiga in strada. Insulti e aggressione alla donna che chiama la polizia e agli agenti

Un 38enne slovacco è stato denunciato per resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e minaccia. Intorno alle 23 di venerdì, gli agenti della Squadra Volante della questura di Como dopo la segnalazione di una lite in strada sono arrivati in via Mentana a Como dove la donna che li aveva chiamati aveva spiegato che, mentre passeggiava assieme alla figlia, aveva notato una coppia in evidente stato di ebrezza che discuteva, con l’uomo che si stava mettendo alla guida di un’auto. Aveva tentato di fermarlo, ma, per tutta risposta, è stata aggredita, l’uomo ha tentato più volte di sferrarle un pugno, sputandole e urlandole contro “IO TI UCCIDO”. Gli agenti hanno intercettato la coppia poco in via Giulini. Vedendoli il 38enne ha iniziato a insultarli e aggredirli. E’ quindi scattata la denuncia.