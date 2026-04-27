Agrinatura festeggia 25 anni: il mondo rurale torna a Lariofiere dal 1° al 3 maggio

Dal 1° al 3 maggio Lariofiere festeggia il 25esimo anniversario di Agrinatura, da sempre espressione della valorizzazione della dimensione rurale del territorio. Sono 160 gli espositori attesi da 16 regioni italiane, con circa 100 tipologie di produzioni agricole e numerosi gli animali da pascolo e da cortile che verranno ospitati negli spazi di Lariofiere, con razze equine, ovine e bovine.

Tema della 25esima edizione “Coltiviamo la consapevolezza”, progetto sostenuto dalla Camera di Commercio Como-Lecco con l’obiettivo di valorizzare le imprese agricole lariane, promuovere le diverse vocazioni del territorio, raccontare la ricchezza e la biodiversità del sistema agricolo locale.

Tra le principali attrazioni, la ricostruzione del Parco regionale della Valle del Lambro. Protagonisti gli impollinatori con 12 isole dedicate a api, farfalle e bombi. Un percorso educativo per riflettere sul loro ruolo fondamentale per il futuro degli ecosistemi e dell’agricoltura.