Fermato per un controllo ma doveva essere in carcere. Arrestato 24enne tunisino

Arrestato dopo il controllo in via Paoli a Como. Un 24enne tunisino, irregolare sul territorio, in Italia senza fissa dimora, privo di documenti, già noto alle forze dell’ordine e gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Milano è stato fermato intorno alle 21 dagli agenti delle volanti.

Dopo la perquisizione è stato trovato con poco più di 4 grammi di hashish. Portato in Questura per ulteriori accertamenti, a suo carico sono emersi numerosi precedenti anche in materia di stupefacenti e in materia di immigrazione. L’uomo è stato quindi sanzionato lo stupefacente ad uso personale ed è stato poi accompagnato in carcere dove dovrà scontare la pena di 4 mesi e 19 giorni.