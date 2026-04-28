Successo rossocrociato nel 12° Torneo Roberto Giacò, vittoria del Fortuna Grizzlys

Al palaghiaccio di Casate il 12° Torneo Roberto Giacò di hockey su ghiaccio è stato vinto dalla squadra svizzera Fortuna Grizzlys. La manifestazione era riservata agli Under 9. Una giornata nel ricordo del compianto ex dirigente e figura storica dell’Hockey Como.



Sul ghiaccio di Casate si sono affrontate squadre italiane, svizzere e tedesche. La classifica finale ha visto imporsi gli svizzeri del Fortuna Grizzlys, che hanno conquistato il primo posto davanti ai tedeschi dell’Ecdc Memmingen. A seguire Argovia Stars, Storm Pinerolo, Hc Rivers, Hc Münchenbuchsee, Real Torino e i piccoli atleti dell’Hockey Como, che hanno affrontato il torneo con entusiasmo e spirito di crescita, vivendo un’importante esperienza formativa.



Un evento che ha chiuso ufficialmente tutte le attività stagionali dell’Hockey Como. “Un sentito ringraziamento va a tutte le squadre partecipanti, agli allenatori, agli arbitri, ai volontari e a chi ha lavorato dietro le quinte per garantire la perfetta riuscita dell’evento” affermano i dirigenti della società cittadina.



