Anniversario della Strage di Capaci, la cerimonia a Cantù

In occasione del 34° anniversario della Strage di Capaci, in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, il Comune di Cantù e il Comune di Como invitano a Un albero per il futuro– L’Albero di Falcone, per rinnovare l’impegno nella diffusione della cultura della legalità, ribadire il proprio no a ogni forma di criminalità organizzata e ricordare le vittime innocenti delle mafie.

L’appuntamento è in programma domani, sabato 23 maggio, alle ore 10, presso il Parco Falcone e Borsellino di Cantù.

Per l’occasione sarà piantumata la talea del Ficus che cresce nei pressi della casa del giudice Giovanni Falcone, simbolo di memoria e impegno civile, donata in occasione della cerimonia 2025 dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità di Verona.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cantù – Consulta Permanente sulla Sicurezza Urbana e Legalità, Comune di Como, Progetto San Francesco-Centro Studi Sociali, Pro Loco Per Cantù.