“Como per tutti”, tre giorni all’insegna dell’inclusione

“Como per tutti”, al via una tre giorni all’insegna di musica, inclusione e comunità. Appuntamento in città il 12, 13 e 14 giugno. La manifestazione, promossa da CiaoComo Radio, animerà piazza Cavour e piazza Perretta con musica, sport, cultura e solidarietà, con eventi, spettacoli, incontri e attività aperte a tutti. L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Ministero per le Disabilità, guidato dal ministro comasco Alessandra Locatelli, con il patrocinio di Regione Lombardia, di Asst Lariana e del Comune di Como, con il supporto tecnico di Como 1907.

“Como per tutti”, l’evento in città

L’obiettivo dell’iniziativa è abbattere le barriere fisiche, culturali e sociali, creando uno spazio accessibile, partecipato e inclusivo, ma anche sensibilizzare il territorio e costruire una rete attiva tra le associazioni. Coinvolte numerose associazioni che lavorano quotidianamente sui temi dell’inclusione e della disabilità. Per l’occasione sono stati organizzati laboratori, momenti musicali, incontri, attività sportive, dimostrazioni e spazi gastronomici.

La guida scientifica dell’iniziativa è affidata a Rosetta Scigliano, presidente dell’associazione Tangram, realtà che si occupa di autismo. Proprio Tangram organizzerà domenica mattina, nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, un convegno dedicato all’inclusione e alla partecipazione sociale.