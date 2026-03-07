Il Valore Aggiunto, il nuovo appuntamento di Etv in onda ogni domenica alle 20.05

Al via da domani, subito dopo il telegiornale delle 19.30, un nuovo appuntamento di Etv: “Il Valore Aggiunto”. Un’occasione per entrare nel cuore dell’inclusione e della disabilità, attraverso i volti, i talenti e le storie di chi trasforma ogni limite in una nuova opportunità. Un appuntamento per raccontare le storie di chi ogni giorno lavora al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per assicurare una vita piena e autonoma; per ricordarci che ogni persona è un valore aggiunto della nostra società e insegnarci a guardare negli altri le potenzialità e non i limiti, mettendo in primo piano bisogni, desideri e diritto di scelta della persona.

Ospite della prima puntata il ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli, per fare il punto in tema di riforma della disabilità, riconoscimento dei caregiver familiari, nuovi eventi in programma e molto altro. L’appuntamento è quindi ogni domenica, alle 20.05, su Etv.