Domani consiglio comunale a Fino Mornasco sul futuro dell’elementare di Socco

Resta alta la mobilitazione contro la chiusura, avallata dal comune, della scuola elementare di Socco, frazione di Fino Mornasco. Da settimane il paese è compatto contro la decisione dell’amministrazione di svuotare a poco a poco l’unica elementare della frazione, la primaria Gianni Rodari. Domani sera la vicenda torna in consiglio comunale e il comitato contro la chiusura invita tutta la cittadinanza a partecipare alla seduta, in programma per le 21 nella Sala Ottagono. Nelle scorse settimane decine di residenti si sono ritrovati davanti alla scuola per protestare, e in poco tempo la petizione contro la chiusura lanciata dal Comitato ha superato le centinaia di firme. Il sindaco Roberto Fornasiero parla invece di una decisione obbligata, legata al forte calo delle nascite degli ultimi anni. Domani, dunque, le due posizioni si ritroveranno una di fronte all’altra per provare a trovare una quadra.