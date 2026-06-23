Formazione in forra per il soccorso alpino a Valbrona

A Valbrona attività di formazione per la squadra forra regionale del soccorso alpino e speleologico. I partecipanti hanno approfondito le tecniche di utilizzo di chiodi, martello e trapano, per posizionare ancoraggi di progressione e di emergenza in un torrente e nel percorso di avvicinamento a un’eventuale persona infortunata.

L’attività si è svolta alla partenza del canyon, nella forra del Monte Moregallo. Sono stati effettuati anche interventi di manutenzione e sistemazione lungo il percorso.

Per i tecnici è fondamentale conoscere la logistica della forra e i punti di accesso e di evacuazione intermedi, per ottimizzare i tempi negli interventi reali.