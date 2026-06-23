Sciopero di Atm venerdì 26 giugno. A rischio anche la funicolare di Brunate

Venerdì 26 giugno è in programma un nuovo sciopero dei mezzi pubblici a Milano, una protesta di 24 ore proclamata dal sindacato Confial trasporti contro Atm, l’azienda che gestisce la rete del capoluogo lombardo. A farne le spese sarà anche il comasco, perché la stessa Atm gestisce la funicolare Como-Brunate, lo storico collegamento che da oltre un secolo porta turisti e residenti dal lungolago al paese affacciato sul lago.



Lo stop riguarda metro, bus e tram di Milano. Sul lago, invece, il servizio della funicolare rischia di fermarsi nel cuore della giornata e di nuovo in serata, proprio nelle ore in cui i visitatori salgono verso il borgo e la sua terrazza panoramica. Non sono previste corse alternative in caso di stop, e a restare a piedi potrebbero essere soprattutto i turisti. Diverso il discorso per i pendolari, che a Milano troveranno un servizio garantito solo in alcune fasce.



Quanti disagi ci saranno, del resto, dipenderà da quanti lavoratori aderiranno alla protesta. Intanto a chi deve muoversi conviene verificare per tempo la situazione. Il sindacato chiede più sicurezza per il personale, tempi di percorrenza più sostenibili sui mezzi di superficie, pause più adeguate nei turni, soprattutto quelli notturni, e aumenti salariali.