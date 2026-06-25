Asilo di via Palma a Rebbio, il Pd: “Cancellata una sezione per l’allargamento di un bagno”

“Ha dell’incredibile quanto sta accadendo alla scuola dell’infanzia di via Palma a Rebbio, dove alcune famiglie hanno iscritto i loro figli, ma si vedranno cancellare la quarta sezione, con la conseguente riduzione della capienza, a causa di un piccolo problema strutturale”.

Inizia così la nota del Pd firmata da Patrizia Lissi e Stefania Saldarini, rispettivamente capogruppo in Consiglio comunale e rappresentante della quarta sezione della materna di via Palma in merito alla struttura.

“Come tante altre scuole di quartiere di Como – prosegue la nota – l’asilo rappresenta una preziosa risorsa educativa e, anche quest’anno, ha ricevuto tantissime richieste di iscrizioni. Per accogliere tutti i bimbi sarebbe necessario mantenere la quarta sezione, cosa che sembrerebbe essere impossibile a causa della necessità dell’allargamento di un bagno. Poca cosa, direte voi, eppure non è stato possibile procedere a questo adeguamento strutturale. Come mai? È già qualche anno che il problema era stato sollevato, perché proprio adesso si decide di intervenire, chiudendo la sezione e spostando di conseguenza due valorose maestre, invece che procedere con i dovuti lavori?”.

“Da quello che sappiamo – si legge infine nel comunicato – Comune e scuola hanno avuto più di una interlocuzione, ma senza risultati e, a farne le spese, sono le famiglie. La struttura più vicina sarebbe quella di via Varesina, per la quale, però, essendoci problemi di infiltrazioni al tetto, da due anni sarebbe disposta la chiusura, con conseguente spostamento dei bimbi in Piazza Camerlata. Invitiamo l’Amministrazione a dare delucidazioni sulla situazione e a venire incontro alle famiglie”.