Il Como battezza la Serie A a Udine il 22 agosto alle 18.30. Abodi: “Una società di stile”

Saranno i campioni d’Italia dell’Inter, impegnati contro il Monza, e il Como, di scena a Udine, a battezzare il campionato il 22 agosto alle ore 18.30. La Lega Serie A ha infatti annunciato le date e gli orari delle prime cinque giornate con un tempismo del tutto inedito. Non era mai successo che già a fine giugno venissero definiti anticipi e posticipi fino a inizio ottobre, anticipando persino i sorteggi delle coppe europee previsti a fine agosto. Per una volta, i tifosi ringraziano.

Gli unici punti interrogativi riguardano la quarta giornata, condizionata proprio dagli incastri del calendario europeo che toccheranno da vicino anche il Como. La squadra che tra Napoli, Roma e i lariani giocherà giovedì 10 settembre, riprenderà il campionato il lunedì successivo alle 18.30. Le altre due scenderanno invece in campo la domenica, una all’ora di pranzo e l’altra alle 18.00. In quella stessa settimana, anche l’Inter giocherà di lunedì. Lo ha stabilito la prefettura per motivi di ordine pubblico: domenica, infatti, l’Ippodromo di San Siro ospiterà il concerto di Marracash e Guè Pequeno.

Il Como non perde tempo e nelle ultime ore ha già fatto passi avanti sul mercato con il nuovo arrivo, il difensore Kaiki e i rinnovi di Smolcic e Da Cunha fino al 2031. Una programmazione elogiata anche dal Ministro dello Sport Andrea Abodi nel corso di Expo AID. “E’ la dimostrazione che gli investimenti sono sempre necessari m che serve soprattutto la qualità degli investimenti, la scelta delle persone e e lo stile della società. Inoltre c’è una visione internazionale che si sposa comunque con le caratteristiche del luogo”. Un pensiero del Ministro Abodi è andato anche per il Sinigaglia: “C’è bisogno di uno stadio nuovo che sia compatibile con il lago e con tutto quello che la comunità sente”, ha concluso il Ministro Abodi dal palacongressi di Rimini.