Pallacanestro Cantù cambia logo per i suoi 90 anni

Pallacanestro Cantù ha svelato oggi il suo nuovo logo, scelto per celebrare i 90 anni di storia della società. Il club lo ha presentato come il punto d’arrivo di un percorso che ha coinvolto direttamente i tifosi, ascoltati attraverso una serie di interviste mirate. Al centro del simbolo c’è la parola Cantù, sormontata da una corona che richiama la “Regina d’Europa”, il soprannome legato ai successi del passato. Sotto compare invece il 1936, l’anno di fondazione, il tutto racchiuso nella sagoma di un pallone da basket.

Il nuovo marchio diventerà poi il riferimento per tutte le realtà che ruotano attorno al club dai settori giovanili al il minibasket. La stessa identità grafica sarà estesa pure a Cantù Next, il progetto di cittadella dello sport che ridisegnerà l’area attorno al palazzetto, e a Cantù Arena, l’impianto che ospiterà le partite.