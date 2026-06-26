Ossuccio, apre al pubblico il Giardino della Velarca. Recuperato il terreno fronte lago

Apre al pubblico risistemato e attrezzato dopo poco più di sei mesi di lavori il Giardino della Velarca a Ossuccio: la casa-barca progettata negli anni ‘50 dal celebre studio milanese BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peressutti, Rogers), donata da Aldo e Maria Luisa Norsa nel 2011 al FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, che ne ha curato il lungo e complesso restauro, e che dal 2024 la rende visitabile.

Il Giardino è un terreno fronte lago di 325 mq, con accesso dalla strada Statale, stretto tra il ripido versante dominato dalla Torre cosiddetta del Barbarossa – anch’essa un Bene del FAI – e la riva con vista sull’Isola Comacina e di lato su Villa del Balbianello, terzo Bene del FAI in questo angolo suggestivo di paesaggio lariano.

Lo spazio ospita anche servizi per il pubblico in visita alla Velarca.

Gli orari di visita fino al 18 ottobre: tutti i giorni tranne i lunedì e i mercoledì non festivi dalle 10 alle 18. Previsti speciali appuntamenti, nei mesi di luglio e agosto con le “Sere Fai d’Estate”, il prossimo si terrà il 9 luglio.