Guasto il semaforo alla strettoia pericolosa della Lariana, ma la manutenzione slitta a settembre

Guasto il semaforo alla strettoia (pericolosa) della Lariana, a Blevio: l’intervento di manutenzione con il rinnovamento di alcuni pezzi slitterà a settembre. Lo rende noto l’amministrazione comunale. L’impianto è attualmente fuori servizio e il guasto è stato adeguatamente segnalato con appositi cartelli che invitano a procedere con prudenza e indicano la presenza di una strettoia. L’invito per chi transita nella zona è a muoversi con la massima cautela, moderando la velocità e prestando particolare attenzione ai veicoli provenienti dalla direzione opposta.

Il semaforo, quando funziona a pieno regime, è in grado di adattarsi in tempo reale alle condizioni del traffico, rileva il flusso di veicoli e pedoni e regola di conseguenza i tempi di verde e rosso. Fondamentale, quindi, in una strada come la Lariana dove la viabilità è spesso compromessa, a causa delle numerose strettoie.