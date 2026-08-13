Como, chiusa ufficialmente la campagna abbonamenti

Chiusa ufficialmente la campagna abbonamenti del Como 1907. Lo ha comunicato la società lariana.

“Un sentito ringraziamento a tutti i tifosi biancoblù che si sono assicurati il posto al Sinigaglia in vista della stagione che sta per iniziare. Non vediamo l’ora di rivedervi nella nostra casa per scrivere insieme il prossimo capitolo di questa storia” è il messaggio del club ai suoi sostenitori.