Europeo Under 19: Cristiano De Paoli in Galles

Prima, questo pomeriggio, per l’Italia Under 19 agli Europei di Calcio in Galles. Il Como 1907 sarà rappresentato da Cristiano De Paoli, che difenderà i colori dei lariani e della Nazionale. Il difensore classe 2008, reduce dalla vittoria del campionato di Primavera 2, fa infatti parte dei 20 azzurrini chiamati dal commissario tecnico Alberto Bollini.

De Paoli e compagni faranno il loro esordio oggi alle ore 17 sfidando la Serbia al “The Oval” di Caernarfon, lo stesso stadio farà da cornice anche per la seconda partita, Croazia-Italia, che si disputerà invece giovedì 2 luglio alle ore 15. Gli azzurrini chiuderanno successivamente il loro percorso nei gironi affrontando l’Ucraina domenica 5 luglio alle ore 17 al “City Stadium” di Bangor.