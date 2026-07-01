Corso tecnico meccanico per migranti: la seconda edizione del progetto di Confindustria Como

Presentata la seconda edizione del corso tecnico meccanico per migranti promosso da Confindustria Como nell’ambito del progetto “Un lavoro per tutti”, in collaborazione con Enfapi Como, CSV Como, Fondazione Somaschi, BCC Brianza e Laghi e BCC CRA di Cantù.

Il percorso formativo “Basi di meccanica e saldatura”, che comprende anche un modulo dedicato alla sicurezza in ambito lavorativo, è iniziato lo scorso 16 giugno. Il corso ha una durata complessiva di 60 ore e coinvolge nove giovani migranti provenienti da diversi Paesi, di età compresa tra i 20 e i 45 anni, attualmente ospiti di strutture del territorio comasco.

Il corso ha già completato la parte dedicata alle basi della meccanica, con un’introduzione alla tecnologia meccanica e al lavoro in officina. Prende ora avvio il modulo dedicato alla saldatura, articolato in due distinti moduli.

Al termine dell’attività formativa seguirà un’azione finalizzata all’inserimento lavorativo dei partecipanti.

“La prima edizione del corso ha funzionato e l’esperienza realizzata ha dato risultati positivi – ha dichiarato Gianluca Brenna, presidente di Confindustria Como –. Si tratta di un’iniziativa importante sia per le aziende che rappresento sia per gli enti del terzo settore, perché ha costituito un esempio concreto di collaborazione non scontata. Il mondo delle imprese è coinvolto perché crediamo in un progetto di coesione sociale fattore fondamentale per la prosperità delle imprese. Inoltre, questa seconda edizione vede la partecipazione di BCC Brianza e Laghi e BCC CRA di Cantù, due istituti vicini e sensibili alle esigenze della comunità. Il progetto rappresenta quindi un buon esempio di cooperazione ed è una delle declinazioni concrete dell’accordo “Un lavoro per tutti”, inserendosi pienamente in una visione di welfare territoriale, che nasce dalla collaborazione tra imprese, banche, enti formativi e terzo settore”.