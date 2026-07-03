Avviso Unico Cultura 2026: finanziati dalla Regione 10 progetti comaschi con 234mila euro

Regione Lombardia finanzia 10 progetti in provincia di Como nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2026, per complessivi 234.793 euro. Gli ambiti sono molteplici: scrittura, design, arti visive, musica, teatro, valorizzazione del pizzo, cammini culturali e restauro del patrimonio ecclesiastico.

Le risorse sostengono iniziative a Como, Cernobbio, Novedrate e Cremia.

“Con questi finanziamenti sosteniamo progetti che ampliano e qualificano l’offerta culturale del territorio comasco – dichiara l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso -. Le risorse finanziano iniziative dedicate alla scrittura, alla musica, al design, al teatro e alle arti visive, insieme a progetti che valorizzano il pizzo, uno dei saperi più riconoscibili della tradizione locale. È un investimento che rafforza il lavoro di Comuni, associazioni e fondazioni impegnati a proporre attività culturali aperte al pubblico”.

Nell’ambito dedicato alla promozione culturale, sono finanziati sette progetti: Parolario, Lake Como Design Festival, il Festival a due voci dell’Associazione Casa della Musica, la Fondazione Como Arte, la Mostra internazionale del pizzo di Novedrate, il progetto dedicato a Davide Dall’Osso a Cernobbio e l’iniziativa su Giovanni Testori e la periferia lariana dell’Associazione culturale e teatrale Dimore Creative ETS di Lomazzo.

Trovano poi trovano spazio due progetti dedicati agli itinerari culturali e ai cammini, lungo la Via Francigena Renana promosso da Iubilantes e sui passi di Don Guanella, promosso dalla Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella di Como. Lo stanziamento più consistente, di oltre 47mila euro, è destinato a interventi di riqualificazione della chiesa parrocchiale di San Michele a Cremia.

“Sono risorse che consentono di tutelare beni storici, – commenta Caruso – migliorarne la fruizione e costruire nuove occasioni per conoscere il patrimonio diffuso della provincia”.

“Il territorio comasco dimostra ancora una volta una straordinaria capacità progettuale – interviene Anna Dotti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Cultura – Questi finanziamenti riconoscono il valore di realtà che lavorano per rendere più accessibili, vivi e fruibili luoghi, patrimonio culturale e saperi locali. Como è una comunità che produce cultura, custodisce tradizioni e investe sulla qualità delle proprie proposte”.