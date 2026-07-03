Como, campo da gioco di via Segantini a Sagnino: al via l’iter per la riqualificazione

Il campo di via Segantini a Sagnino, quartiere di Como, sarà riqualificato e tornerà fruibile. La giunta di Palazzo Cernezzi ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione, per un investimento complessivo di 190mila euro.

Il campo da gioco e le aree limitrofe di pertinenza, destinati originariamente alla pratica sportiva e alle attività all’aperto, versano oggi in uno stato di degrado diffuso e sono da tempo inutilizzati. Come riportato nel documento del Comune, sono numerose le criticità presenti, tra avvallamenti e dissesti del terreno con conseguenti ristagni di acque meteoriche, recinzioni metalliche deteriorate e in parte pericolanti, vegetazione infestante e crescita incontrollata di piante e arbusti, con radici che hanno provocato deformazioni e rigonfiamenti del terreno.

Tutto ciò compromette la sicurezza e la fruibilità dello spazio. Il campo non viene utilizzato da molti anni proprio a causa delle condizioni di degrado e in particolare del deterioramento delle recinzioni, con fenomeni di corrosione che costituiscono un potenziale pericolo.

“Si rende dunque necessario – si legge nella delibera – un intervento organico di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’area, volto al ripristino delle condizioni di sicurezza, funzionalità e fruibilità del campo e delle aree limitrofe. L’intervento – sottolineano da Palazzo Cernezzi – consentirà di restituire alla collettività uno spazio attualmente inutilizzato, valorizzandolo quale luogo sicuro, decoroso e pienamente fruibile per attività sportive, ricreative e di aggregazione sociale”.

L’iter ora proseguirà con l’approvazione del progetto esecutivo e il successivo affidamento dei lavori.