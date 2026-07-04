Nominati i nuovi primari di medicina negli ospedali di Cantù e Menaggio

L’Asst Lariana ha nominato due nuovi primari per la medicina all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù e all’ospedale Erba-Renaldi di Menaggio.

Nel presidio brianzolo nominato Lorenzo Maroni, proveniente dall’Asst Valle Olona, dove dal 2024 era responsabile della struttura semplice semintensiva respiratoria dedicata alla gestione di pazienti complessi con insufficienza respiratoria. Docente all’Università degli Studi di Pavia; relatore a convegni e congressi, è autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.

A Menaggio nominato Antonio Raco, che ha iniziato a lavorare nello stesso presidio nel 2018 ed è poi tornato dal 2025 per il coordinamento delle attività cliniche e l’organizzazione dei servizi pneumologici. Relatore a corsi e congressi, in prima linea durante la pandemia Covid, al termine dell’emergenza ha gestito l’ambulatorio pneumologico di primo e secondo livello delle malattie rare del polmone.

“I nuovi primari sono professionisti molto qualificati – osserva il direttore sanitario di Asst Lariana Brunella Mazzei – Sono certa che entrambi daranno un importante contributo a sostegno sia dei reparti per pazienti ricoverati in acuto che nella gestione dei pazienti ricoverati negli ospedali di comunità presenti sia a Cantù che a Menaggio”.