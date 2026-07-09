Controlli più stretti sui fondi destinati ai disabili

Nuovo fronte di controllo sui fondi pubblici destinati alle persone con disabilità. La ministra comasca Alessandra Locatelli ha firmato ieri a Roma un protocollo d’intesa con il comandante generale della Guardia di finanza, Andrea De Gennaro. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni per prevenire e contrastare gli abusi che colpiscono le risorse dello Stato e dell’Unione europea.

Al centro del patto c’è il progetto “Vita e opportunità”, l’iniziativa del ministero che promuove proprio questi obiettivi. Con il nuovo protocollo il dipartimento metterà a disposizione delle fiamme gialle le informazioni sui beneficiari dei contributi già erogati, segnalando le posizioni che presentano possibili criticità.

Guardando invece al ruolo della Guardia di finanza, saranno i reparti presenti sul territorio a svolgere gli eventuali accertamenti, per poi comunicare gli esiti al dipartimento. Uno scambio di informazioni che, nelle intenzioni, dovrebbe garantire trasparenza e legalità nella gestione di risorse tanto delicate.

L’accordo appena firmato non ha una scadenza fissa e vale dunque per i prossimi anni. Un impegno che tiene insieme le due istituzioni nel controllo di fondi pensati per una parte fragile della popolazione, spesso al centro del dibattito quando si parla di sostegno e di diritti.