Cure e prevenzione per la Polizia di Stato. Intesa tra Questura e CPA per il benessere degli agenti

Prendersi cura di chi ogni giorno si occupa della sicurezza dei cittadini. È questo l’obiettivo della convenzione firmata tra la Questura di Como e il Poliambulatorio Medica Etica di Seregno, realtà promossa da Cancro Primo Aiuto.

Grazie a questo accordo, il personale della Polizia di Stato, in servizio alla Questura di Como potrà accedere gratuitamente a visite ed esami specialistici, con un’attenzione particolare alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al controllo dello stato di salute.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che tutelare il benessere di chi lavora ogni giorno al servizio della comunità sia un investimento necessario e la convenzione avrà una durata di dodici mesi al termine della quale potrà essere rinnovata rappresentando una significativa collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio.