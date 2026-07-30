Seregno in festa con la “Madonna della Campagna”. A settembre cibo, musica e tradizione brianzola

Nata rievocando le celebrazioni che i contadini brianzoli erano soliti fare alla fine dei raccolti, alla fine dell’estate, di anno in anno ha saputo mantenere fede alla propria vocazione di baluardo delle tradizioni brianzole, adattandole alle mode e ai gusti del pubblico. A poca distanza da Como, a Seregno (in provincia di Monza) torna la festa “Madonna della Campagna”.

Il quartiere “Fuin” è pronto ad ospitare in due weekend (dal 4 al 6 e dall’11 al 14 settembre) un appuntamento diventato, con il passare degli anni, che richiama visitatori da tutta la regione. Musica dal vivo, ballo e buona cucina sono solo alcuni degli ingredienti che animeranno il parco delle feste di via Cagnola.

Tra gli eventi di grande richiamo per il pubblico la serata “Voglio tornare negli anni 90”, le serate danzanti, le giostre, la fiera del bestiame e i fuochi d’artificio per la chiusura.

Come da tradizione parte del ricavato verrà devoluta in beneficenza alle associazioni del territorio. Il programma completo è a disposizione sul sito www.madonnadellacampagnaseregno.com.