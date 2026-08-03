Roberto Felleca e Ninni Corda ripartono dalla Ternana

Dopo le esperienze al Como e al Foggia Roberto Felleca torna in pista. L’imprenditore sardo, dirigente del Como prima dell’arrivo della famiglia Hartono, ha deciso di rituffarsi nel calcio. Felleca riparte dal ruolo di presidente della Ternana, nobile decaduta che nella prossima stagione giocherà in serie D. Il suo obiettivo, rilanciare il club umbro seguendo il modello già applicato a Como e in Puglia. Al suo fianco ci sarà un altro volto noto ai tifosi lariani, Ninni Corda, che della società biancoblù è stato prima allenatore e poi direttore. Una esperienza anche in questo caso chiusa dopo l’ingresso della nuova proprietà indonesiana.

Ninni Corda allo stadio Sinigaglia