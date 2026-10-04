Ciclismo, Lombardia Under 23: il brasiliano Bravo trionfa a Oggiono

Dal Brasile il nuovo re de Giro di Lombardia Under 23. Henrique Bravo scrive il suo nome nell’albo d’oro della classica internazionale e conquista la 98ª edizione a Oggiono con un’azione da campione.

Il 20enne di Nova Lima, portacolori della Soudal Quick-Step Development, ha costruito il successo sulle rampe di Colle Brianza. Rientrato sui battistrada dopo una lunga rimonta, li ha staccati tutti involandosi da solo verso il traguardo. Forza, classe e personalità per uno dei talenti più luminosi del panorama Under 23 mondiale.

Per il classe 2006 è l’ennesimo sigillo di una stagione straordinaria: già vincitore al Giro della Valle d’Aosta, al Tour of Antalya e all’Oberösterreich Rundfahrt in Austria, con il terzo posto al Giro Next Gen e il quinto al Tour de l’Avenir. Il trionfo sulle strade lombarde è la consacrazione definitiva.

Sul traguardo di Oggiono, Bravo ha preceduto di 55″ il danese Otto Schultz Jolving e di 1’05” un ottimo Matteo Scalco (XDS Astana Development), protagonista di un finale incredibile.