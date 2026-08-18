Apre il nuovo pontile di Villa Margherita. Attivo il portale per la registrazione e il pagamento

Il nuovo pontile di Villa Margherita a Como sarà finalmente operativo a brevissimo per l’attracco di taxi boat e imbarcazioni turistiche. Da oggi è attiva la piattaforma digitale “CSU DockPass”, indispensabile per poter usufruire del servizio, che sarà a pagamento fino al 15 novembre. Gli operatori possono acquistare ricariche da 100 a 500 euro.

L’attivazione della piattaforma è stata comunicata da Como Servizi Urbani, che gestisce il pontile di Villa Margherita, nel tratto finale di viale Geno, una delle zone a maggiore frequentazione della città. Dopo l’attivazione del nuovo molo, il Comune procederà anche a consegnare l’attuale struttura a Sant’Agostino alla guardia di finanza.

“La piattaforma CSUDockPass – fanno sapere da Como Servizi Urbani – prevede la registrazione dell’anagrafica aziendale e l’attivazione di un wallet prepagato con ricariche tra 100 e 500 euro. Fino al momento della piena operatività del pontile di Villa Margherita le attività continueranno a svolgersi a quello di Sant’Agostino”. “Per ottimizzare il servizio – precisa ancora Csu – invitiamo tutti gli operatori interessati a registrarsi sulla piattaforma quanto prima. Una preventiva registrazione renderà immediato e fluido l’imminente trasferimento dei flussi dal pontile di Sant’Agostino al pontile Villa Margherita. Per ulteriori informazioni e per le registrazioni, visitare il portale dedicato https://pass.brav.it/como/frontoffice”.

Il pontile di Villa Margherita sarà destinato alle operazioni di carico e scarico delle merci e di imbarco e sbarco delle persone.

La struttura sarà operativa tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24. La nuova struttura sostituirà dunque a tutti gli effetti quella attuale di Sant’Agostino, destinata, dopo i necessari interventi di manutenzione e sistemazione, alle imbarcazioni delle fiamme gialle.

Le operazioni di imbarco e sbarco al molo di Villa Margherita costeranno 10 euro dal 15 marzo al 15 novembre, con l’assistenza di un operatore tra le 9 e le 20. Accesso gratuito invece tra il 16 novembre e il 14 marzo, sempre 24 ore su 24 e senza l’assistenza di un operatore.