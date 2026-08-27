Barcellona e Paris Saint-Germain sulla strada del Como nella stagione dell’esordio in Champions

Barcellona e Paris Saint-Germain sulla strada del Como nella stagione dello storico esordio in Champions. Definite le otto avversarie dei lariani per la fase iniziale, per il terzo anno con un unico girone. Oggi a Monaco la cerimonia dei sorteggi, seguita in diretta dalla squadra di Cesc Fabgregas riunita allo stadio Sinigaglia.

Sono 36 in tutto le squadre partecipanti, suddivise in quattro fasce. Il Como, alla prima partecipazione è nella quarta. Ogni club affronterà due avversarie per ogni fascia. Le avversarie di prima dei lariani sono Barcellona, in trasferta e il Paris Saint-Germain, che arriverà invece al Sinigaglia.

Per la seconda fascia, sorteggiati gli spagnoli del Real Betis, che il Como affronterà a Siviglia, mentre sul Lario approderà il Manchester United. I tedeschi del Lipsia in casa e il Feyenoord in trasferta sono le squadre di terza fascia che affronterà il Como. Per l’ultima fascia infine, gli avversari saranno i francesi del Lens fuori casa e al Sinigaglia l’Aek Atene.

La Phase League avrà una classifica unica. Le prime otto squadre accederanno agli ottavi, quelle dalla nona alla ventiquattresima posizione accederanno ai playoff, con un unico turno. Eliminazione per le restanti dodici.