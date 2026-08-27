Concerto di Sant’Abbondio, appuntamento sabato con l’Orchestra da Camera di Como Franz Terraneo

Sabato 29 agosto alle 20.30, nella basilica di San Fedele, il concerto di Sant’Abbondio 2026. Protagonista della serata l’Orchestra da Camera di Como “Franz Terraneo”, insieme al Quartetto “Alla Maniera Italiana” e a un quartetto di fiati. Spalla concertante sarà Giacomo Coletti, mentre la direzione sarà affidata a Guido Boselli. L’ingresso sarà libero. Le offerte raccolte nel corso della serata saranno devolute a Casa Nazareth – Mensa solidale di Como, sostenendo così una realtà che opera quotidianamente nell’accoglienza e nella solidarietà in città. L’evento si inserisce nelle celebrazioni di Sant’Abbondio, patrono di Como.

L’appuntamento di sabato con il concerto di Sant’Abbondio 2026