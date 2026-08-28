Corridoni, aperte iscrizioni a mensa e doposcuola. Il Comune: “Problema del sito”

Corridoni verso la chiusura, ma ci si può iscrivere al servizio mensa e al doposcuola. È la segnalazione di alcuni telespettatori. Un’opzione indicata chiaramente nel portale che ha inevitabilmente alimentato confusione tra le famiglie.

Da oggi e fino a mercoledì 2 settembre, sarà possibile presentare domanda per due servizi comunali a disposizione dei bambini delle primarie: la mensa e il doposcuola. Una nuova finestra di iscrizioni per chi ancora non si fosse iscritto. Per farlo, si utilizza un apposito modulo online sul portale eCivis del Comune di Como. Ed è proprio accedendo al portale che sorgono i primi dubbi. Tra le opzioni regolarmente selezionabili c’è anche la primaria di via Sinigaglia. Indicata esattamente con la via dell’istituto, lì dove il Comune vuole invece realizzare un parcheggio. Caso diverso sarebbe stato se al posto della via ci fosse scritto il nome della scuola, Filippo Corridoni appunto, la quale di fatto non smette di esistere anche se il plesso dovesse chiudere e i bambini trasferiti in un altro edificio.

Nessun cambio di rotta, vale la pena precisarlo. A fare chiarezza è la stessa amministrazione comunale, che precisa: “Si tratta di un disguido legato al portale, che verrà aggiornato”. La segnalazione è arrivata quindi anche a Palazzo Cernezzi, che provvederà a comunicare ai tecnici il problema. Insomma, i bambini della Corridoni possono iscriversi alla mensa e il servizio continuerà a essere garantito, ma in un altro plesso scolastico. Salvo improvvisi colpi di scena.

Contattata da Etv torna a parlare anche il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Luciana Volta, che dopo aver segnalato le criticità presenti nella scuola di via Fiume ribadisce la sua “massima disponibilità a confrontarsi con l’amministrazione comunale”. Si è detta aperta a confronti “sereni e possibilmente costruttivi”. “Serve avere le idee chiare – aggiunge il direttore generale – Restiamo in attesa di sapere quali sono gli intendimenti del Comune. Il nostro compito – conclude – è tutelare i bambini”.