Cermenate, inaugurato il nuovo stabilimento Medacta Europe Operation: porterà 100 nuovi posti di lavoro

Taglio del nastro a Cermenate per il nuovo stabilimento di Medacta Europe Operation, l’azienda specializzata nella progettazione e produzione di protesi ortopediche, con sede principale a Castel San Pietro, in Canton Ticino.

La nuova struttura è stata aperta in via Bisbino, su una vasta area. Il nuovo sito porterà nel tempo nel comune brianzolo circa 100 posti di lavoro.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, e il sindaco di Cermenate, Luciano Pizzutto.

L’azienda si è fatta carico anche di alcune opere pubbliche collegate, tra cui interventi sulla rete fognaria della zona per contenere il rischio di allagamenti.